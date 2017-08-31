Британия сохранит оборонное сотрудничества с ЕС и НАТО после Brexit

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания сохранит уровень оборонного сотрудничества со странами Европы и вовлеченность в операции НАТО после Brexit, заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

Глава британского Минобороны в четверг проведет встречу с французским коллегой Флорансом Парли, на которой, как ожидается, обсудит план предстоящих учений и совместной подготовки британских и французских военных.

"У Великобритании и Франции сложились долгие и тесные отношения. Они сохранятся после того, как Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС. Мы участвуем в операциях НАТО, сражаемся с "Исламским государством"* в Ираке и Сирии и принимаем участие в учениях по всему миру", — говорится в заявлении Фэллона, распространенном Минобороны перед встречей.

В пресс-службе Минобороны РИА Новости рассказали о планах направить в сентябре 1500 британских военных для участия в совместных с военнослужащими десантной бригады из Франции учениях в рамках НАТО в Болгарии, Венгрии и Румынии. В ноябре планируется направить в Кению тысячу британских военных для проведения совместных с французскими силами операций против экстремистов.

* Террористическая организация, запрещена в РФ