В Польше считают, что потеряли больше всего людей во Второй мировой войне

ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Польша понесла самые большие людские потери во Второй мировой войне, заявил заместитель министра культуры страны Ярослав Селлин.

"Польша понесла наибольшие потери во Второй мировой войне, если речь идет о количестве жертв… Я включаю сюда также 3 миллиона польских евреев, поскольку это были польские граждане, а также невероятные материальные потери, потому что эта оккупация длилась шесть лет. Прокатились две войны — сначала та, что началась с сентября 1939 года, а потом та, которая пришла с фронтом с востока", — сказал Селлин, которого цитирует агентство РАР.

Касаясь вопроса репараций от ФРГ за ущерб, понесенный Польшей во Второй мировой войне, он отметил, что "важно знать для самих себя, для мира и для немцев, как велики были эти потери, представить их и получить эти компенсации или хотя бы иметь это на повестке дня". "Я считаю, что отказаться от этого невозможно", — заявил Селлин.

По мнению замминистра, "Польша должна вносить в политическую повестку дня и напоминать миру, что мы — самая большая жертва, в государственном смысле, Второй мировой войны, которую начали Германия и Советский Союз".

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.

Вторая мировая война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери Польши в ходе войны составили 5,9 миллиона человек, что составило почти 17% населения страны, СССР — 26,6 миллиона человек (около 10% населения).