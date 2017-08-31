СМИ: во Франции задержали одного человека по делу об исчезновении девочки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Французские правоохранительные органы задержали одного человека по делу об исчезновении девятилетней девочки, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юге-востоке Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.

Сообщается, что 24-летний молодой человек находился "в непосредственной близости от места проведения свадьбы", на которой девочку видели в последний раз. По данным источников, молодой человек был помещен под временный арест в четверг утром.

Ранее сообщалось, что девочка вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз девочку видели рано утром 27 августа в зале, который был отведен для игр детей. Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным.