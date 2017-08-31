СМИ сообщили о взломе сайта WikiLeaks

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хакеры из группы OurMine взломали официальный сайт WikiLeaks и разместили на его главной странице свое сообщение, пишет издание Verge.
Также взломщики предложили запустить хэштег #WikiLeaksHack ("Взлом WikiLeaks") в микроблоге Twitter.
В настоящий момент сайт WikiLeaks не доступен. Представитель сайта пока не дал изданию комментариев относительно случившегося.
Сами OurMine на своем сайте называют себя элитной хакерской группой, которой с помощью взломов удалось обнаружить недочеты во многих системах. Хакеры предлагают услуги по обеспечению безопасности различных сайтов и аккаунтов.
Сайт WikiLeaks известен публикациями секретной информации от анонимных источников или при ее утечках.