СМИ сообщили о взломе сайта WikiLeaks

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хакеры из группы OurMine взломали официальный сайт WikiLeaks и разместили на его главной странице свое сообщение, пишет издание Verge.

"Привет, это OurMine (группа по обеспечению безопасности), не волнуйтесь, мы просто проверяем ваш… бла-бла-бла, постойте, это не проверка! WikiLeaks, помните, как вы бросили нам вызов взломать вас?" — написали хакеры, разместив внизу ссылку на свой сайт и адрес своей электронной почты.

Также взломщики предложили запустить хэштег #WikiLeaksHack ("Взлом WikiLeaks") в микроблоге Twitter.

В настоящий момент сайт WikiLeaks не доступен. Представитель сайта пока не дал изданию комментариев относительно случившегося.

Хакеры из OurMine известны тем, что взламывали микроблог создателя Twitter Джека Дорси и страничку гендиректора Google Сундара Пичаи в сервисе Quora, атаковали сайты изданий Variety и BuzzFeed, а ранее в этом месяце вскрыли аккаунты телесети HBO в соцсетях.

Сами OurMine на своем сайте называют себя элитной хакерской группой, которой с помощью взломов удалось обнаружить недочеты во многих системах. Хакеры предлагают услуги по обеспечению безопасности различных сайтов и аккаунтов.

Сайт WikiLeaks известен публикациями секретной информации от анонимных источников или при ее утечках.