После взрыва на заводе в Техасе госпитализировали заместителя шерифа

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. После сообщений о взрывах на химзаводе в Техасе был госпитализирован заместитель шерифа, еще девять человек самостоятельно обратились за помощью к врачам, передает в четверг агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Очевидцы также сообщили о черном дыме над территорией предприятия.

Сообщается, что замшерифа был доставлен в больницу после того, как вдохнул пары, образовавшиеся после взрыва. Еще девять человек самостоятельно приехали в больницу в качестве меры предосторожности.

Ранее территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом "Харви", это нарушило работу завода. Всем жителям округа в районе 2,4 километра от химзавода было предписано покинуть свои дома.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.