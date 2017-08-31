В ДНР почтили память детей, погибших из-за обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике почтили память детей, погибших в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщила журналистам представитель министерства информации ДНР Наталья Телегина.
"Акция "Звонок для ангелов Донбасса", посвященная памяти погибших от рук ВСУ детей, которые уже не смогут пойти в школу 1 сентября и больше никогда не услышат школьный звонок. В рамках акции по всей территории Донецкой народной республики прозвучат школьные звонки, автомобильные, железнодорожные и промышленные гудки, а также прозвучит сирена экстренного оповещения населения", — сказала она.
Акция началась в 12.00.