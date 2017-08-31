В ДНР почтили память детей, погибших из-за обстрелов со стороны силовиков

Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины

Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике почтили память детей, погибших в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщила журналистам представитель министерства информации ДНР Наталья Телегина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Детский омбудсмен ДНР Яна Чепикова ранее заявила, что среди них — несколько десятков детей из республики, и это лишь официальная статистика. Киев в Донбассе нарушил все положения о правах ребенка, отметила она. Общественники ДНР отправили в Международный уголовный суд 70 дел о гибели детей в Донбассе

"Акция "Звонок для ангелов Донбасса", посвященная памяти погибших от рук ВСУ детей, которые уже не смогут пойти в школу 1 сентября и больше никогда не услышат школьный звонок. В рамках акции по всей территории Донецкой народной республики прозвучат школьные звонки, автомобильные, железнодорожные и промышленные гудки, а также прозвучит сирена экстренного оповещения населения", — сказала она.

Акция началась в 12.00.