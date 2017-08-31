КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Степень проявления агрессии к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей на Украине растет, свидетельствует опрос среди работников СМИ, проведенный Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ).

Как отмечается в четверг на сайте НСЖУ, так считают 56,6% журналистов, которые приняли участие в онлайн-опросе, проведенном в июле-августе по инициативе Национального союза журналистов Украины. На значительное увеличение агрессии указали 26,3% опрошенных, а позицию "скорее увеличился" обозначили 30,3%.

По данным НСЖУ, большинство журналистов в анкетах указали, что причины агрессии лежат не в поведении самих журналистов, а возникают из-за заинтересованности определенных кругов или групп. При этом правоохранительные органы демонстрируют неспособность к расследованию не только преступлений против журналистов, но и вообще к противостоянию волне преступности в государстве.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, результаты опроса еще раз подтверждают, что безопасность журналистов и безнаказанность за преступления против них является назревшей проблемой в медиасреде. При этом власти и правоохранительные органы демонстрируют безразличное отношение к происходящему.

"Мы в НСЖУ считаем, что власть и правоохранители должны публично отчитываться перед общественностью за расследование преступлений против журналистов, ведь отсутствие справедливости, системная безнаказанность — это прямая ответственность правоохранителей", — сказал он.

Опрос проводился в июле – августе, были опрошены 120 журналистов.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности". Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая якобы "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам.

В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.