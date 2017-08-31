США начали расследование гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американские военные проводят расследование гибели мирных жителей в результате предположительных авиаударов иностранных сил в Афганистане, говорится в заявлении небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на местные власти сообщило, что 11 человек погибли и 16 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного вертолетом НАТО по укрытию боевиков радикального движения "Талибан"* в провинции Логар на востоке Афганистана. По словам губернатора провинции Халима Федаи, инцидент произошел в районе Даште Бари недалеко от административного центра Логара города Пули-Алам. По его словам, талибы, занявшие позицию в жилом доме, выпустили ракету по вертолету НАТО, после чего вертолет развернулся и нанес удар по укрытию боевиков.

"Было начато официальное расследование. Силы США в Афганистане серьезно относятся ко всем обвинениям в гибели мирного населения и работают с партнерами в Афганистане, чтобы установить факты, связанные с этим инцидентом", — говорится в заявлении.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.