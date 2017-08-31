На Украине расследуют покушения на Порошенко, сообщили СМИ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины расследует два уголовных дела по фактам возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.

"По состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся два производства по статье 112 ("посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" — ред.) Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства", — говорится в сообщении. Как отмечается, СБУ не сообщает обстоятельства дел.

Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в областном управлении Службы безопасности Украины сообщило, что аноним заявил о спланированном покушении на Порошенко во время состоявшегося накануне визита в Харьковскую область. Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.