На Украине расследуют покушения на Порошенко, сообщили СМИ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины расследует два уголовных дела по фактам возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.
Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в областном управлении Службы безопасности Украины сообщило, что аноним заявил о спланированном покушении на Порошенко во время состоявшегося накануне визита в Харьковскую область. Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.