Генконсул США во Владивостоке назвал сокращения сотрудников трагедией

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Сокращение численности сотрудников генконсульства США во Владивостоке стало человеческой трагедией и для претендентов на визы, и для сотрудников консульства, заявил генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс.

"Можно сказать, что мы наблюдаем человеческие трагедии и со стороны людей, которые подают на визы сейчас, и со стороны работников, для многих из которых это сокращение стало очень болезненным. Им сейчас приходится по новой начинать свои профессиональные карьеры", — сказал Кийс журналистам.

"Это очень печальная ситуация, в которой мы вынужденно оказались. Она для меня лично очень болезненна. Мне пришлось уволить целый ряд очень квалифицированных работников, некоторые из них работали в консульстве, начиная с его открытия в 1992 году. Конечно, это оказывает негативное воздействие на все наши операции, касающиеся не только виз, но и других задач, которые выполняет наше консульство", — добавил он.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.