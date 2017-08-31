Во Флориде переименуют три улицы, названные в честь конфедератов

Ситуация в Виргинии после беспорядков (80)

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Городской совет города Холливуд в американском штате Флорида принял решение переименовать три улицы, названные в честь генералов армии Конфедерации, сообщает издание Miami Herald.

По данным издания, будут переименованы улицы, получившие свои названия в честь генералов Роберта Ли, Джона Белла Худа и Натаниэля Бедфорда Форреста. Пока неясно, как теперь будут называться улицы.

"Мы не поддерживаем ненависть. Мы не поддерживаем символы ненависти. Что делаем больно вам, ранит и меня. Это должно делать больно всем нам", — заявил мэр города Джош Леви.

В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.