В Узбекистане открыли первый памятник бывшему президенту Каримову

ТАШКЕНТ, 31 авг – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и вдова первого главы государства Татьяна Каримова в четверг приняли участие в открытии первого в стране памятника Исламу Каримову — в ташкентской резиденции Оксарой, где он работал, сообщили местные СМИ.

Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. Он был похоронен на своей родине в Самарканде. В конце января новый президент Мирзиеев подписал указ об увековечивании памяти Каримова. В соответствии с ним, в Узбекистане 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента страны, а 2 сентября — день его памяти. Мирзиеев также поручил установить памятники первому главе государства в Ташкенте, Самарканде и Карши, а также организовать в резиденции Оксарой научно-просветительский мемориальный комплекс имени Каримова.

"Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову был открыт перед резиденцией Оксарой в Ташкенте 31 августа. В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиеев, супруга первого президента Татьяна Каримова", — сообщает интернет-издание gazeta.uz.

По данным издания, в церемонии также приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов, члены правительства, представители министерств, ведомств, парламента и общественности.

Автором бронзового монумента стал скульптор из Узбекистана Ильхом Жаббаров, выигравший международный конкурс по созданию памятника первому президенту страны, объявленный Академией художеств в декабре 2016 года.

"Я благодарна создателю величественного памятника Исламу Абдуганиевичу Каримову, который сумел в этом образе передать и силу духа и воплотить его высокие человеческие качества", — цитирует слова Татьяны Каримовой интернет-издание uznews.uz. По данным издания, она также выразила благодарность Мирзиееву за бережное отношение к политическому наследию первого президента Узбекистана и увековечиванию его памяти.

В ноябре 2016 года вдова и младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева учредили благотворительный общественный Фонд имени Каримова, который разместился на территории Оксарой.