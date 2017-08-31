Польша не объявила никаких конкретных мер, чтобы снять беспокойство ЕК

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Владимир Добровольский. Польша пока не объявила никаких конкретных мер, которые помогли бы решить вопросы в сфере верховенства права, поднятые Еврокомиссией, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

"Мы по-прежнему тщательно анализируем (ответ), но, в том числе из заявлений в польских СМИ, я могу сказать, что в польском ответе не объявлены никакие конкретные меры, чтобы решить вопросы, поднятые комиссией", — заявил Тиммерманс, выступая перед депутатами Европарламента.

Он отметил, что ЕК "внимательно изучит представленные (Польшей) мотивы".

"Я не могу сказать, каким будет следующий шаг комиссии. Я должен буду обсудить это на заседании коллегии (еврокомиссаров), а на каком-то этапе — и с Советом (ЕС)", — сказал первый зампред Еврокомиссии.

ЕК за последний год направила Польше три рекомендации, выразив беспокойство в связи с проводимой в стране судебной реформой. Еврокомиссия считает, что принимаемые в Варшаве законы значительно ограничат независимость правосудия и поставят его под контроль политической власти. Последняя рекомендация была направлена 26 июля.

В понедельник МИД Польши сообщил, что польская сторона передала ЕК ответ на рекомендации от 26 июля 2017 года по вопросу верховенства права в Польше, дополнительные рекомендации от 27 июля 2016 года и рекомендацию от 21 декабря 2016 года. В своем ответе Варшава отметила, что судебная реформа соответствует европейским стандартам и отвечает растущим на протяжении многих лет ожиданиям общества в этой сфере, и назвала сомнения ЕК безосновательными.

Кроме того, 29 июля 2017 года ЕК запустила санкционную процедуру, чтобы предотвратить нарушение Польшей законодательства ЕС, в связи с публикацией в официальном вестнике страны нового закона о работе всеобщих судов. ЕК обеспокоена, в частности, установлением разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин и приданием министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда. ЕК указывает, что эти положения нарушают, в частности, Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании ЕС. У польских властей есть месяц на то, чтобы ответить ЕК. Если обмен письмами ни к чему не приведет, ЕК может обратиться в Суд ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия предупредила Польшу, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда. Эта процедура предполагается статьей 7 Договора о ЕС. Чтобы ее задействовать, Еврокомиссия, Европарламент или треть стран-членов ЕС должны предложить Совету ЕС, объединяющему страны-члены, "констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей" ЕС.