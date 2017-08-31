На Севере Польши восстановлено движение поездов

ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Движение поездов восстановлено на севере Польши после столкновения двух поездов, сообщил журналистам представитель польской железнодорожной компании Мирослав Шименец.
"Все поезда могут с этой станции уходить, путешественники могут воспользоваться услугами железнодорожной коммуникации, — цитирует Шименеца телеканал TVN 24.
Он пояснил, что в настоящее время продолжаются работы по подъему опрокинувшихся вагонов и локомотива.
В свою очередь пожарные очень высоко оценили проведенную после аварии эвакуацию. "Были трудности с эвакуацией, но это прошло очень гладко. Учитывая количество людей, которые путешествовали, я думаю, что мы можем говорить о большой удаче", — заявил официальный представитель государственной пожарной службы Павел Франтчак.