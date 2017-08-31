Ортега опередил Гейтса в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Амансио Ортега, экс-президент и сооснователь испанской Inditex, в которую входит сеть магазинов одежды Zara, вышел на первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает само деловое издание.

На данный момент состояние Ортеги оценивается в 85 миллиардов долларов, Билла Гейтса — в 84,9 миллиарда, сообщает журнал. Впервые звание богатейшего человека в мире испанец получил в октябре 2015 года, но менее чем через сутки уступил его американскому предпринимателю.

В марте, подводя итоги за прошедший год, Forbes сообщал, что в тройку самых состоятельных людей мира кроме Гейтса, ставшего самым богатым четвертый год подряд, входили глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (75,6 миллиарда долларов) и основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос (72,8 миллиарда долларов).

Ортега тогда занимал четвертую строчку с состоянием в 71,3 миллиарда долларов. На пятом месте находился основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с 56 миллиардами.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.