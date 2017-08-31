Началась видеоконференция контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (352)

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Контактная группа по Донбассу начала в четверг переговоры в режиме видеоконференции, сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.

Ранее Киев инициировал проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу в связи с несоблюдением "школьного перемирия".

"Началась видеоконференция контактной группы", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

Эту информацию подтвердила и Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы. "Началась видеоконференция трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.)", — написала Олифер в Facebook.