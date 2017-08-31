Белорусские пограничники не задерживали пропавшего украинца Гриба

МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал украинскую сторону, что пропавший ранее гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу республики 24 августа, задержан не был и благополучно попал на территорию страны, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб разместил на странице в Facebook данные о пропаже своего сына. По его словам, 19-летний Павел уехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях, после чего пропал и не выходит на связь. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".

Прокуратура страны ранее завела дело в связи с исчезновением украинца на территории Белоруссии по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство". Украинское посольство в Минске направило ноту МИД Белоруссии с просьбой выяснить, где находится пропавший.

"Мы направили ответ на запрос украинской стороны, где подтверждаем, что данный гражданин действительно пересек государственную границу Белоруссии 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке", — сказал собеседник.

Он отметил, что "претензий со стороны погранслужбы Белоруссии к данному лицу не было". Бычковский добавил, что белорусские пограничники этого гражданина не задерживали, он был пропущен на территорию Белоруссии.