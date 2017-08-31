Точки сближения: Макрон рассказал о перспективах диалога с Россией

ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. У Парижа и Москвы остаются разногласия по Украине, но есть и точки соприкосновения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Point, цитаты из которого приводит Рейтер.

Готовность к диалогу

Несмотря на противоречия по Украине, Франция "запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами", отметил Макрон, напомнив о встрече с Путиным, которая прошла в Версале 29 мая.

Политик подчеркнул, что есть вопросы, по которым позиции двух стран сходятся: урегулирование ситуации в Сирии и климатическая политика.

"Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения", — подчеркнул французский лидер.

Позиция Франции по Украине



Ранее французский лидер неоднократно говорил о необходимости поддерживать отношения с Россией для урегулирования кризиса на Украине.

"Угроза у наших дверей, война на нашем континенте. В Сирии — это точно, но еще и в Европе. <…> Франция и ФРГ будут сообща продолжать прикладывать усилия для реализации Минских соглашений", — заявил он во вторник, выступая перед послами в Елисейском дворце.

Тогда французский лидер также призвал все стороны соблюдать перемирие, объявленное в Донбассе.