United Airlines выделит средства для пострадавших от "Харви" сотрудников

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Генеральный директор компании United Airlines Оскар Муньос передаст в фонд помощи организации 1 миллион долларов для сотрудников, пострадавших из-за урагана "Харви", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Муньос в письме призвал работников компании пожертвовать деньги в фонд United We Care для помощи сотрудникам, пострадавшим от урагана.

"Мы все столкнулись с этим вместе, поэтому я лично добавлю к вашим пожертвованиям до 1 миллиона долларов", — приводит агентство слова Муньоса.

Ранее сообщалось, что "Харви", бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас "Харви" находится в центральной части Луизианы.

В результате наводнения, вызванного ураганом и охватившего обширные районы Техаса, не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.