Китай закроет госграницу с Киргизией во время празднования Курбан-байрама

БИШКЕК, 31 авг – РИА Новости. Пункт пропуска на киргизско-китайской госгранице будет временно закрыт по инициативе китайской стороны в связи с празднованием мусульманского Курбан-байрама, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Госпогранслужбы Киргизии.

Протяженность линии киргизско-китайской госграницы составляет 1084 километра, почти вся она проходит в труднодоступных районах горной местности. На госгранице двух стран всего два пункта пропуска. До открытия в 2002 году КПП "Иркештам-автодорожный", который находится на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря на юге республики, пункт пропуска "Торугарт-автодорожный" был единственным КПП на границе двух стран.

"По инициативе китайской стороны, в период с 1 по 5 сентября в связи с празднованием Курман-айт (Курбан-байрам) пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" на киргизско-китайском участке государственной границы будет временно закрыт", — сообщили в Госпогранслужбе.

По словам собеседницы агентства, пропуск лиц, транспортных средств и грузов на Иркештаме возобновится 6 сентября.

Закрытие госграницы на время проведения общенациональных либо религиозных праздников в соседнем государстве "является обычной практикой" для официального Пекина, сообщили в ГПС.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.