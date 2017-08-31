Недалеко от Белого дома установили надувную фигуру Трампа в виде крысы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Гигантская надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде крысы, установлена в центре Вашингтона недалеко от Белого дома, пишет газета Hill.

Сообщается, что пятиметровая фигура создана владельцем нью-йоркской галереи Джоном Постом Ли, который дал ей название на латыни "Castigat Ridendo Mores" ("Смехом бичует нравы").

Giant inflatable Trump rat arrives in DC https://t.co/A1tfLTIC51 pic.twitter.com/g6hsNGoN8L — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 31 августа 2017 г.

"На самом деле, я не хотел поднимать его на смех. Я хотел пошутить над ним и как в зеркале показать, как он умаляет значение других людей", — заявил галерист газете. Ранее эта фигура находилась в Нью-Йорке.

Ранее недалеко от Белого дома была установлена надувная фигура цыпленка высотой примерно девять метров с прической как у Трампа.

Трамп не раз становится источником вдохновения для деятелей искусства. Так, ранее в этом месяце на Манхэттене появилась скульптура Трампа, кормящего голубей собственными сообщениями в Twitter в виде печенья, в июне жителей Нью-Йорка порадовала выставка твитов президента, а американский комик даже снял трейлер к несуществующему фильму по мотивам одного из сообщений лидера США в Twitter.