В Мумбаи обрушился жилой дом, не менее трех человек погибли

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, девять пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в Мумбаи, сообщает агентство ANI.

Около 20-25 человек могут по-прежнему находиться под завалами. На месте работает несколько десять пожарных расчетов. Отмечается, что начало спасательных работ было осложнено тем фактом, что здание расположено у местного рынка, затруднявшего проезд пожарных машин к месту происшествия.

Здание, расположенное в районе Донгри на юге города, обрушилось в четверг около 08.40 утра (06.10 мск). Точные причины произошедшего не известны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании. Кроме того, инцидент произошел спустя два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.

Подобные инциденты происходят в Индии достаточно регулярно в сезон дождей (июнь-сентябрь). Виной тому становятся не столько сильные осадки, сколько нарушение норм безопасности при строительстве и эксплуатации зданий, в частности, использование некачественных стройматериалов.