Крокодила, плавающего в море у пляжа Пхукета, пока не поймали

БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Предпринятые в среду и в ночь на четверг попытки поймать трехметрового морского крокодила, замеченного плавающим в море у пляжа Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде, пока не удались, сообщает в четверг интернет-портал Phuket News.

Крокодила сфотографировали туристы в среду с помощью дрона, после чего фотография была передана властям.

Рептилию, которую в ночь на четверг удалось повторно сфотографировать в районе пляжа Банг Тао, пытались поймать с помощью раскинутой в воде рыбацкой сети, однако все попытки пока оказались тщетны, говорится в сообщении.

Власти острова в четверг заявили о том, что охота на крокодила будет продолжаться до тех пор, пока он не будет пойман. Вместе с сотрудниками департамента рыболовства администрации провинции Пхукет крокодила ловят дрессировщики и работники нескольких крокодиловых ферм из соседних провинций, сообщает портал.

Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг заявил в среду, что туристам опасаться нечего, и что рептилия будет поймана в кратчайшие сроки.

По мнению экспертов, крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм, расположенных в соседних провинциях, или из чьего-то личного зоопарка, сообщает Nation.