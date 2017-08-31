В ЛНР сообщили, что силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили "школьное перемирие" в Донбассе, открыв огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Красный Лиман, Калиновка. Всего по территории республики было выпущено около 50 снарядов.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе Народной милиции.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по их позициям.

Согласно заявлению пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "19 раз открывали огонь".

Как утверждают украинские военные, на донецком направлении огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся в районе Авдеевской промзоны, Зайцева, Каменки и шахты Бутовка. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся по позициям в районе Водяного. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.