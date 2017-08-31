В Китае начали расследование против экс-замглавы комитета по ценным бумагам

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Верховная народная прокуратура Китая начала официальное расследование в отношении бывшего заместителя главы госкомитета по контролю над ценными бумагами Яо Гана, которого подозревают в коррупции, говорится в заявлении на сайте ведомства.

В середине июля центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила, что Яо Ган был исключен из рядов партии и снят с занимаемой должности. При этом отмечалось, что внутрипартийное расследование в отношении бывшего чиновника велось еще с ноября 2015 года.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Страна стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах.

В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.