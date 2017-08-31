В Китае начали расследование против экс-замглавы комитета по ценным бумагам

ПЕКИН, 31 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Верховная народная прокуратура Китая начала официальное расследование в отношении бывшего заместителя главы госкомитета по контролю над ценными бумагами Яо Гана, которого подозревают в коррупции, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Страна стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах.
В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.