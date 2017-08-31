МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Команда специального прокурора "по делу РФ" Роберта Мюллера и специалисты, работающие в генеральной прокуратуре Нью-Йорка, собрали доказательства финансовых преступлений, которые мог совершить экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Один из людей, знакомых с ходом дела, заявил, что и команда Мюллера, и команда Шнейдермана собрали доказательства финансовых преступлений, в том числе возможного отмывания денежных средств", — пишет издание.
Как отмечает Politico, сотрудничество Мюллера и Шнейдермана показывает, что расследование в отношении Манафорта на федеральном уровне "активизировалось", однако пока никаких решений по поводу предъявления обвинений принято не было.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.