Президент Сингапура сложил полномочия в преддверии выборов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Сингапура Тони Тан сложил полномочия в преддверии президентских выборов, которые состоятся 23 сентября, пишет газета Straits Times.

До вступления в должность нового президента обязанности главы страны будет исполнять председатель комитета советников президента Джозеф Юварай Пиллэй (Joseph Yuvaraj Pillay).

Тан уже объявил, что будет участвовать в выборах. Тони Тан представляет малайскую общину, к которой себя причисляют более 520 тысяч граждан Сингапура. Также в стране проживают 2,9 миллиона этнических китайцев и 357 тысяч индийцев.

Президент Республики Сингапур избирается всенародным голосованием на шесть лет. Глава государства выполняет в основном церемониальные обязанности, но в отдельных случаях может наложить вето на критические решения правительства.