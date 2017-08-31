Жителей Хьюстона предупредили о ворах в униформе МВБ

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США предупредило жителей Хьюстона о появлении воров, переодетых в форму ведомства, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление одного из подразделений МВБ.
Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.
Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.