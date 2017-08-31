Главы МИД и минобороны Японии и США обсудили ракетные пуски в КНДР

ТОКИО, 31 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Главы внешнеполитических ведомств Японии и США Таро Коно и Рекс Тиллерсон и министры обороны двух стран Ицунори Онодэра и Джеймс Мэттис провели телефонные переговоры в связи с ситуацией с ракетными пусками КНДР, сообщило агентство Киодо.

Как заявил по итогам переговоров японский министр иностранных дел Таро Коно, стороны договорились о взаимодействии для принятия Советом безопасности ООН новых санкций против КНДР. Главы оборонных ведомств в состоявшемся также в четверг телефоном разговоре договорились усилить давление на КНДР "в видимой глазом форме". В ходе переговоров был также затронут вопрос о размещении в Японии наземного варианта системы ПРО "Иджис Эшор" (Aegis Ashore).

"Мы настаиваем на повышении уровня противоракетной обороны Японии", — сказал Онодэра, но подчеркнул, что в вопросе приобретения "Иджис Эшор" (Aegis Ashore) переговоры "не могут продвинуться без сотрудничества со стороны США".

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12", а также, что произошло отделение от нее трех частей. На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert. В то же время силы самообороны, отслеживавшие полет, не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.

Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.