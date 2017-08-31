В Польше более 20 человек пострадали при столкновении поездов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции на севере Польши, 21 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
По данным представителя противопожарной службы Павла Фрачака (Pawel Fratczak), четыре ребенка, пострадавшие в результате аварии, доставлены в больницы, одного из них транспортировали с места происшествия на вертолете. По его словам, в поезде на момент инцидента находились менее 200 пассажиров.
Власти проводят расследование возможных причин происшествия.
В понедельник начинаются занятия в польских школах. В последнюю неделю перед началом учебы многие дети возвращаются домой после школьных каникул.