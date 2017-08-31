МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лоббист Ринат Ахметшин, присутствовавший на встрече сына президента США Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой, выступил перед большим жюри, составленным специальным прокурором по "делу РФ" Робертом Мюллером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Сам Ахметшин, "гражданин США, сохранивший российский паспорт", отказался комментировать свое появление перед коллегией присяжных. "Не знаю, о чем вы говорите, я не даю никаких комментариев ", — сказал он в интервью газете. При этом он подчеркнул, что "с почтением" относится к расследованию, которое ведет Мюллер, и готов сотрудничать со следователями. Официальный представитель офиса спецпрокурора США также отказался от комментариев.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.