МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лоббист Ринат Ахметшин, присутствовавший на встрече сына президента США Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой, выступил перед большим жюри, составленным специальным прокурором по "делу РФ" Робертом Мюллером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Ахметшин дал показания под присягой в пятницу, 11 августа, его выступление длилось несколько часов, отмечают источники издания. "Он находился в суде несколько часов", — сказал один из них.

Сам Ахметшин, "гражданин США, сохранивший российский паспорт", отказался комментировать свое появление перед коллегией присяжных. "Не знаю, о чем вы говорите, я не даю никаких комментариев ", — сказал он в интервью газете. При этом он подчеркнул, что "с почтением" относится к расследованию, которое ведет Мюллер, и готов сотрудничать со следователями. Официальный представитель офиса спецпрокурора США также отказался от комментариев.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в июне 2016 года Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи. Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.