МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Суд в Великобритании рассматривает дело слепого британца, обвиняемого в просмотре детской порнографии, пишет газета Metro.

Сообщается, что в магистратском суде города Блэкпула прошло слушание по делу 44-летнего Эндрю Шоу, который, предположительно, скачал из интернета 71 порнографическое изображение с участием детей младше 16 лет.

Однако, как отмечается издание, в зал суда подсудимый вошел с собакой-поводырем в сопровождении своей слепой жены. По словам адвоката Шоу, его подопечный является слабовидящим, что закреплено медицинским свидетельством: установлена полная слепота одного глаза, второй же глаз очень плохо видит.

"Можно доказать, что проблемы со зрением делают для него затруднительным определение возраста на изображениях, которые он скачивает. Он может думать, что смотрит на 16-летних", — приводит газета слова адвоката Шоу.

Как пишет издание, аргументы защиты показались суду убедительными. Слушание было приостановлено для повторного рассмотрения дела.