ВМС США направили два корабля для ликвидации последствий шторма "Харви"

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Два десантных корабля военно-морских сил США направлены на помощь в район шторма "Харви", говорится в документе командования американского флота, поступившем в РИА Новости.

"Командующий силами флота США Адмирал Фил Дэвидсон поручил военному универсальному десантному кораблю США Kearsarge (LHD 3) и военному десантному кораблю Oak Hill (LSD 51) ВМС США выйти из порта приписки — Норфолк (Виргиния), чтобы поддержать федеральные и местные власти, предпринимающие усилия по оказанию помощи после урагана "Харви", — говорится в документе.

Эти корабли, в частности, способны помочь в оказании медицинской и логистической поддержки, поясняет командование.

Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли не менее 30 человек, более 13 тысяч были спасены от разлива воды. Российских граждан среди погибших нет.