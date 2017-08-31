В США рассказали, когда начнет ослабевать шторм "Харви"

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Тропический шторм Харви, как ожидается, начнет ослабевать в ближайшие 12 часов, сообщила Национальная метеорологическая служба США в среду.

При этом, это остается риск продолжения проливного дождя и подтоплений по пути следования "Харви". Однако общее количество осадков будет значительно ниже, чем в юго-восточном Техасе, говорится в заявлении службы.

Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли не менее 30 человек, более 13 тысяч были спасены от разлива воды. Российских граждан среди погибших нет.