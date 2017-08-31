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В мире

Запрещен въезд на три года: Украина выдворила журналистку Первого канала

Сюжет:
Высылка журналистки "Первого канала" с Украины (31)
01:1831.08.2017
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© Первый каналЖурналист Первого канала Анна КурбатоваЖурналист Первого канала Анна Курбатова
© Первый канал

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Корреспондент Первого канала Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года, сообщила в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украино-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", — говорится в сообщении.

Что произошло

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Косачев сравнил Службу безопасности Украины с "Правым сектором*" и ИГ*
В среду появилась информация, что неизвестные похитили Курбатову в Киеве — ее посадили в машину и увезли. Как сообщил телеканал, в адрес корреспондента поступали угрозы, а задержать ее могли сотрудники Службы безопасности Украины.

В СБУ позднее сообщили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию за то, что она "позорит Украину". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистке запретят въезд в страну из-за "антиукраинской деятельности".

"Я не успела пройти и десяти метров, ко мне подошел один человек, попросил у меня и сразу забрал сотовый телефон", — рассказала Курбатова о своем задержании во время телефонного подключения в программе "Время".

Затем, по словам журналистки, к ней подошли еще трое человек и попросили отдать другой телефон. "Забрали у меня телефон, попросили паспорт, забрали документ, посадили в машину и повезли", — рассказала она.

Курбатовой сказали, что везут ее в СБУ, но адрес не назвали. Затем ее "завели в комнату, предложили воды, сказали: "Возьмите таблетку парацетамола, если вам уж очень плохо". "Часа 2,5 спрашивали, что я здесь делаю", — добавила корреспондент.

Причина депортации

Телевизионные камеры на пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / Microgen
ЧП с журналистами российских СМИ на Украине в 2014-2017 годах
Корреспондент Первого канала Анна Курбатова рассказала, что причиной ее депортации с Украины стал сюжет о конфликте Донбассе, в котором она назвала происходящее "гражданской войной", а не "российской агрессией".

"На словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не российской агрессией… Как объяснили, это главная причина", — сказала корреспондент.

"Целенаправленная провокация"

Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Представитель ОБСЕ призвал Украину не задерживать иностранных журналистов
Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию является целенаправленной провокацией, заявили в среду в МИД РФ.

"Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию – это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

 

Россия ждет реакции Запада на притеснения журналистов на Украине

Вид Киева, Украина. Архивное фото
© РИА Новости
На Первом канале рассказали, почему в Киеве не работают мужчины-журналисты
МИД России надеется, что международные правозащитные организации и другие структуры, отстаивающие права журналистов, отреагируют на инцидент вокруг российской журналистки Анны Курбатовой, произошедший на Украине.

"К творящимся безобразиям на Украине по отношению к журналистам привлекаем внимание международных правозащитных организаций, других структур, призванных отстаивать свободу и независимость СМИ. Надеемся на их соответствующую реакцию и практические шаги в отношении бесчинства киевских властей", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая журналистам въезд на Украину. В августе Украина выдворила со своей территории корреспондента ВГТРК Татьяну Нерсесьян, в июле — Марию Князеву.

Работа украинских журналистов в России

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян о похищении Курбатовой: "Европа, ты слепая?"
Киев добивается того, чтобы Россия приняла ответные меры против украинских журналистов, работающих на территории РФ, но, несмотря на это, им не стоит опасаться в России того, с чем сталкиваются их коллеги из РФ, работающие на Украине, заявил заместитель гендиректора Первого канала, глава дирекции информационных программ Кирилл Клейменов.

"Они (украинские журналисты – ред.) могут как угодно критиковать российскую власть, своих российских коллег, но они должны свободно перемещаться по нашей любимой стране и выполнять свой профессиональный долг. Я просто ратую за то, чтобы ни в какой бытовой ситуации ни один волос ни упал… Я уверен, что они (Украина – ред.) добиваются того, чтобы были приняты зеркальные ответные меры для того, чтобы эта стена – и реальная, и виртуальная – становилась все выше и крепче. Но этого делать ни в коем случае нельзя", — сказал Клейменов в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

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