Мэй намерена остаться на посту премьер-министра после Brexit

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена остаться на своем посту после выхода страны из состава Евросоюза до проведения в стране следующих парламентских выборов, которые состоятся не ранее 2022 года.

"Да, было очень много теорий по поводу моего будущего, не имеющих совсем никаких оснований. Я здесь на долгий срок", — сказала она в интервью телеканалу ITV News в ходе визита в Японию, отвечая на вопрос, намерена ли она участвовать в следующих парламентских выборах.

"Я не тот человек, который пасует перед трудностями", — ответила премьер на уточняющий вопрос корреспондента, намерена ли она покинуть свой пост до парламентских выборов.

В интервью телерадиокорпорации Би-би-си британский премьер также подчеркнула, что она и ее правительство готовы "не только реализовать процесс выхода страны из ЕС, но и обеспечить Великобритании светлое будущее".

Ранее издание Mirror со ссылкой на парламентария сообщило, что Мэй может покинуть пост премьер-министра Великобритании 30 августа 2019 года. Как заявил неназванный член парламента от консерваторов, "она не будет лидером партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года". По данным газеты, выборы нового руководителя партии планируется провести летом 2019 года.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

В июне 2017 года в стране прошли досрочные всеобщие выборы. Они были инициированы консерваторами под руководством Мэй, для того чтобы сплотить политиков и общество в свете предстоящего Brexit, но получилось наоборот: Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте и была вынуждена сформировать правительство меньшинства. Как ожидается, следующие парламентские выборы состоятся в стране не ранее мая 2022 года.