Мандат миссии ООН в Ливане продлили на год

ООН, 31 авг — РИА Новости. Мандат миротворческой миссии ООН в Ливане продлен на год, подготовленная Францией резолюция 2373 была принята Советом Безопасности ООН единогласно.
Представитель Израиля (страна не является членом СБ) также призвал СБ ООН "одобрить более силовой мандат" временных сил ООН в Ливане, который "ответит на угрозы безопасности со стороны "Хезболлах".
Также Совбез запросил генерального секретаря ООН изучить возможности "укрепления усилий" миссии, включая способы увеличения ее "видимого присутствия", в том числе "через патрулирование и инспектирование согласно мандату".
Постпред США при ООН Никки Хейли после голосования заявила, что на юге Ливана "сгущаются облака войны", подчеркнув, что задача миссии — "предотвратить возобновление войны".
Постпред Израиля при ООН Данни Данон также приветствовал продление мандата миссии. "Это значительное дипломатическое достижение, которое может изменить ситуацию на юге Ливана и подорвать террористическую инфраструктуру, которую "Хезболлах" выстроила на границе с Израилем", — говорится в его заявлении.