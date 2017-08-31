Мандат миссии ООН в Ливане продлили на год

ООН, 31 авг — РИА Новости. Мандат миротворческой миссии ООН в Ливане продлен на год, подготовленная Францией резолюция 2373 была принята Советом Безопасности ООН единогласно.

При работе над документом возникли расхождения среди членов Совета. Постпред США при ООН Никки Хейли настаивала на изменение мандата, чтобы военнослужащие ООН приняли ряд мер в отношении ливанской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.

Представитель Израиля (страна не является членом СБ) также призвал СБ ООН "одобрить более силовой мандат" временных сил ООН в Ливане, который "ответит на угрозы безопасности со стороны "Хезболлах".

Однако большинство членов СБ ООН, так же как и принимающая страна, не поддерживали подобные полномочия миротворцев. В итоге Совбез выдал мандат силам ООН "принимать все необходимые действия в местах размещения, соответствующие ее (миссии) возможностям, чтобы обеспечить, что в районах операций не проводятся враждебные действия любого рода".

Также Совбез запросил генерального секретаря ООН изучить возможности "укрепления усилий" миссии, включая способы увеличения ее "видимого присутствия", в том числе "через патрулирование и инспектирование согласно мандату".

Вооруженные силы ООН в Ливане размещаются на юге страны с 2006 года для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем.

Постпред США при ООН Никки Хейли после голосования заявила, что на юге Ливана "сгущаются облака войны", подчеркнув, что задача миссии — "предотвратить возобновление войны".

Постпред Израиля при ООН Данни Данон также приветствовал продление мандата миссии. "Это значительное дипломатическое достижение, которое может изменить ситуацию на юге Ливана и подорвать террористическую инфраструктуру, которую "Хезболлах" выстроила на границе с Израилем", — говорится в его заявлении.