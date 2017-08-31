МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Турции считают предвзятыми обвинения сотрудникам турецких служб безопасности за нападения на участников акции протеста в Вашингтоне в мае, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы самым решительным образом протестуем против предъявления этих предвзятых обвинений. Наша реакция на это была также доведена до сведения посла США в Анкаре", — говорится в заявлении МИД.

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

Госдепартамент США выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

В среду стало известно, что в связи с инцидентом власти США предъявили обвинения 19 людям, в том числе 15 сотрудникам турецких служб безопасности.