США осудили обвинения в адрес оппозиции Венесуэлы

Митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе. Август 2017

Митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против президента США Дональда Трампа в Каракасе. Август 2017

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США осуждают решение Национального учредительного собрания Венесуэлы обвинить лидеров оппозиции в государственной измене, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"США осуждают призыв незаконного учредительного собрания Венесуэлы к уголовным процессам против политической оппозиции, включая депутатов демократически избранного парламента (Национальной ассамблеи — ред.) по обвинениям в государственной измене и участии в экономическом кризисе Венесуэлы. Экономическая ситуация в Венесуэле является результатом неправильной политики и коррупции режима (президента Николаса) Мадуро, который несет прямую ответственность за страдания венесуэльского народа", — заявила Науэрт.

Она вновь призвала Венесуэлу провести выборы под международным наблюдением, распустить учредительное собрание, а также освободить всех, кого США считают политическими заключенными.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы ранее заявило, что будет проводить судебные разбирательства по делу о государственной измене в отношении лидеров оппозиции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на указ.

Собрание утвердило указ, в котором объявляется об "историческом" судебном разбирательстве в отношении тех, "кто вовлечен в продвижение этих аморальных действий против интересов народа Венесуэлы". Под этим подразумевается продвижение экономических санкций, наложенных США.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.