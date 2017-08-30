Самолет для "агентов Путина": чешский бизнесмен рассказал о работе в России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава бизнес-консорциума чешских предприятий энергетического сектора CZET Зденек Збытек в интервью Sputnik Чехия рассказал о ведении бизнеса в России и влиянии на него экономических санкций.

Чешские бизнесмены стремятся в Россию, пишет Sputnik. Так, президент страны Милош Земан на международном агросалоне "Земля-кормилица" в Чешских Будеевицах сказал, что для предпринимателей, желающих сопроводить его в ходе официального визита в Россию в ноябре этого года, придется заказывать третий самолет. Чешский лидер отметил, что пресса страны наверняка наклеит на этих бизнесменов ярлык "агентов Путина".

"Ярлыки наклеивают те, кто не умеет ничего, кроме как болтать", — заявил Збытек. По его словам, он обязательно поедет в Россию, так как ведет здесь бизнес уже более 20 лет. "Россия для нас — страна номер один", — подчеркнул он.

Предприниматель рассказал о планах модернизировать трамваи "Татра". Тысячи таких трамваев перевозят пассажиров в российских городах. CZET также производит в Тольятти свечи зажигания Brisk, а также предлагает технологии уличного освещения. Кроме того, у консорциума Збытека есть проекты в области тепловой энергетики.

"Похоже, что последние американские санкции только усилили интерес бизнеса к России", — отметил Збытек. По его словам, люди в Чехии настроены против санкций. "Это наши политики ушли из России, а мы, бизнесмены, стараемся это все исправить", — заключил он.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно выступал за отмену антироссийских санкций и укрепление торгово-экономических отношений с Россией. Посол Чехии в РФ Владимир Ремек назвал антироссийские санкции со стороны ЕС неконструктивным инструментом, который только ухудшает положение простых людей.