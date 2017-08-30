Трамп пообещал, что при нем американцы полюбят работу

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что при его президентстве люди с радостью начнут ходить на работу, получая там "жирные, красивые чеки".

"Миллионы граждан, у которых сейчас проблемы, перейдут от социального обеспечения к работе. Они будут с радостью просыпаться, с радостью идти на работу, им понравится зарабатывать там большие, жирные, красивые чеки на зарплату", — сказал Трамп, выступая в Миссури. Выступление Трампа транслировал сайт Белого дома.

"За последние 10 лет темпы роста нашей экономики составляли только 2%. Посмотрите на другие страны и их ВВП. И они недовольны, когда (рост экономики) у них 7, 8, 9%. Так что мы это изменим", — сообщил американский президент.

Трамп ответил, что сейчас стало известно, что рост экономики США составил 3%.

"Если мы достигнем постоянного роста в 3%, то это значит 12 миллионов новых рабочих мест и 10 триллионов долларов для новой экономической деятельности в ближайшее десятилетие. И мы можем достичь гораздо большего, чем 3%. Нет причин, по которым мы не должны это сделать", — отметил президент США.

Он подчеркнул, что в этой связи "полностью привержен работать с конгрессом, чтобы завершить эту работу".

Ранее в среду министерство торговли США сообщило, что реальный рост ВВП страны во втором квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали меньшего роста — на 2,7%. По первой оценке, рост экономики США в апреле-июне составил 2,6%.

Данные статистики по рынку труда США также оказались позитивными. По информации аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 237 тысяч по сравнению с показателем июля. Эксперты ожидали роста показателя на 183 тысячи. В сфере малого бизнеса было создано 48 тысяч рабочих мест. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 74 тысячи мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 115 тысяч рабочих мест.