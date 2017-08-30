ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пообещал работать с конгрессом над налоговой реформой.

"Мы намерены полностью пересмотреть налоговый кодекс впервые более чем за 30 лет. Я намерен работать с конгрессом, с республиканцами и демократами, над планом, который будет поддерживать рост, рабочие места, работников, Америку", — сказал Трамп, выступая в Миссури. Выступление Трампа транслировал сайт Белого дома.

Трамп заявил также, что "в идеальном случае" хотел бы снизить налогообложение компаний до 15%. Сейчас при налогообложении бизнеса действует шкала с максимальным показателем в 35%.

Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.