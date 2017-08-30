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В мире

В штате Нью-Йорк уничтожили статую Колумба

23:0530.08.2017
(обновлено: 23:46 30.08.2017)
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© Фото : Montgomery County Police DepartmentАвтомобиль полиции в США. Архивное фотоАвтомобиль полиции в США. Архивное фото
© Фото : Montgomery County Police Department

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Неизвестные уничтожили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, сообщил местный телеканал News 12.

По данным телеканала, установленный в парке гипсовый, покрытый медью, бюст Колумба сбили с пьедестала, и он разбился на две части. Один кусок нашли под пьедесталом, другой — на соседнем холме.

Глава местной полиции Чарльз Гарднер пообещал провести расследование. "На данный момент это, вероятно, криминальные шалости детей. Но мы намерены провести подробное расследование и посмотрим, что обнаружим", — сказал шеф полиции.

Левые политические силы в США добиваются уничтожения памятников Колумбу на том основании, что открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду коренного индейского населения. Многие памятники Колумбу были осквернены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявлял о планах убрать установленный в городе памятник Колумбу, а затем на волне критики предложил добавить к монументу табличку с политкорректным объяснением исторического контекста. Выступления против памятников Колумбу — часть кампании американских левых по пересмотру истории и сносу памятников. В частности, в последние месяцы было законно и незаконно снесено несколько памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в Гражданской войне в США в XIX веке.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Тарас Рязанцев
Эээ.. логика дикарей какая-то.
Если эти граждане возмущены тем что индейцев вырезали, то может наоборот помочь тем кто остался? Музеи какие-нибудь открыть, просветительскую деятельность проводить, защищать их права, а то негры уже и в президентах были, а коренные представители еще нет.
Наконец можно просто освободить эту землю и вернуться обратно в Европу всей толпой.. вот там "радость" то будет. XD
23:45
30.08.2017
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