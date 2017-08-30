В штате Нью-Йорк уничтожили статую Колумба

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Неизвестные уничтожили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, сообщил местный телеканал News 12.

По данным телеканала, установленный в парке гипсовый, покрытый медью, бюст Колумба сбили с пьедестала, и он разбился на две части. Один кусок нашли под пьедесталом, другой — на соседнем холме.

Глава местной полиции Чарльз Гарднер пообещал провести расследование. "На данный момент это, вероятно, криминальные шалости детей. Но мы намерены провести подробное расследование и посмотрим, что обнаружим", — сказал шеф полиции.

La dura estate di Colombo: decapitato busto a New York https://t.co/Fbc6aUx1Wq pic.twitter.com/9Y9awYq88K — Francesco Mennillo (@AvvMennillo) 30 августа 2017 г.

Левые политические силы в США добиваются уничтожения памятников Колумбу на том основании, что открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду коренного индейского населения. Многие памятники Колумбу были осквернены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявлял о планах убрать установленный в городе памятник Колумбу, а затем на волне критики предложил добавить к монументу табличку с политкорректным объяснением исторического контекста. Выступления против памятников Колумбу — часть кампании американских левых по пересмотру истории и сносу памятников. В частности, в последние месяцы было законно и незаконно снесено несколько памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в Гражданской войне в США в XIX веке.