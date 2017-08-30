МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корреспондент Первого канала Анна Курбатова рассказала, что причиной ее депортации с Украины стал сюжет о конфликте Донбассе, в котором она назвала происходящее "гражданской войной", а не "российской агрессией".

В среду появилась информация, что неизвестные похитили Курбатову в Киеве — ее посадили в машину и увезли. Как сообщил телеканал, в адрес корреспондента поступали угрозы, а задержать ее могли сотрудники Службы безопасности Украины.

В СБУ позднее сообщили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию за то, что она "позорит Украину". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистке запретят въезд в страну из-за "антиукраинской деятельности". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатовой запрещен въезд на Украину на три года.

"Я не успела пройти и десяти метров, ко мне подошел один человек, попросил у меня и сразу забрал сотовый телефон", — рассказала Курбатова о своем задержании во время телефонного подключения в программе "Время".

Затем, по словам журналистки, к ней подошли еще трое человек и попросили отдать другой телефон. "Забрали у меня телефон, попросили паспорт, забрали документ, посадили в машину и повезли", — рассказала она.

Курбатовой сказали, что везут ее в СБУ, но адрес не назвали. Затем ее "завели в комнату, предложили воды, сказали: "Возьмите таблетку парацетамола, если вам уж очень плохо". "Часа 2,5 спрашивали, что я здесь делаю", — добавила корреспондент.

В официальных документах о задержании, по ее словам, указали, что Курбатова "несет угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету".

"На словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не российской агрессией… Как объяснили, это главная причина", — сказала корреспондент.

В Союзе журналистов России ранее заявили, что оповестят о случившемся международные профессиональные организации, назвав любое давление на журналистов в связи с их профессиональной деятельностью неприемлемым. МИД выразил надежду на то, что международные правозащитные организации отреагируют на этот инцидент, а в Совете Федерации планируют рассмотреть ответные меры на высылку Анны Курбатовой.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая журналистам въезд на Украину. В августе Украина выдворила со своей территории корреспондента ВГТРК Татьяну Нерсесьян, в июле — Марию Князеву.