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В мире

Журналистка Первого канала рассказала, почему ее выдворили с Украины

Сюжет:
Высылка журналистки "Первого канала" с Украины (30)
22:2530.08.2017
(обновлено: 22:27 30.08.2017)
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© Первый каналЖурналист Первого канала Анна КурбатоваЖурналист Первого канала Анна Курбатова
© Первый канал

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корреспондент Первого канала Анна Курбатова рассказала, что причиной ее депортации с Украины стал сюжет о конфликте Донбассе, в котором она назвала происходящее "гражданской войной", а не "российской агрессией".

Сенаторы на последнем заседании Совета Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совфед предложит ответные меры на высылку журналистки Курбатовой с Украины

В среду появилась информация, что неизвестные похитили Курбатову в Киеве — ее посадили в машину и увезли. Как сообщил телеканал, в адрес корреспондента поступали угрозы, а задержать ее могли сотрудники Службы безопасности Украины.

В СБУ позднее сообщили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию за то, что она "позорит Украину". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистке запретят въезд в страну из-за "антиукраинской деятельности". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатовой запрещен въезд на Украину на три года.

"Я не успела пройти и десяти метров, ко мне подошел один человек, попросил у меня и сразу забрал сотовый телефон", — рассказала Курбатова о своем задержании во время телефонного подключения в программе "Время".

Затем, по словам журналистки, к ней подошли еще трое человек и попросили отдать другой телефон. "Забрали у меня телефон, попросили паспорт, забрали документ, посадили в машину и повезли", — рассказала она. 

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия ждет реакции Запада на притеснения журналистов на Украине

Курбатовой сказали, что везут ее в СБУ, но адрес не назвали. Затем ее "завели в комнату, предложили воды, сказали: "Возьмите таблетку парацетамола, если вам уж очень плохо". "Часа 2,5 спрашивали, что я здесь делаю", — добавила корреспондент.

В официальных документах о задержании, по ее словам, указали, что Курбатова "несет угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету".

"На словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не российской агрессией… Как объяснили, это главная причина", — сказала корреспондент.

В Союзе журналистов России ранее заявили, что оповестят о случившемся международные профессиональные организации, назвав любое давление на журналистов в связи с их профессиональной деятельностью неприемлемым. МИД выразил надежду на то, что международные правозащитные организации отреагируют на этот инцидент, а в Совете Федерации планируют рассмотреть ответные меры на высылку Анны Курбатовой.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая журналистам въезд на Украину. В августе Украина выдворила со своей территории корреспондента ВГТРК Татьяну Нерсесьян, в июле — Марию Князеву.

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© Ruptly RT
Представитель Первого канала о похищении Анны Курбатовой и поступавших ей угрозах
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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
mr.petrperovich
Свидомые боятся правды как огня.Пора вообще их изолировать и вообще забыть о них и ничего не писать.Что эти ненормальные тогда завопят?Предлагаю журналистам объявить бандерии байкот.Всех их прихвостней выгнать с российских каналов.А то тошнит уже от их глупых физиономий.
23:17
30.08.2017
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