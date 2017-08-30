Глава СПЧ надеется, что Киев пересмотрит решение о выдворении Курбатовой

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что власти Украины пересмотрят решение о выдворении российской журналистки: если оно продиктовано претензиями к ее профессиональной деятельности, то такие действия Киева являются нарушением свободы слова и обязательств в рамках ОБСЕ.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook , что Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года.

"Обычно основанием для выдворения является нарушение миграционных правил. Но если журналистку выдворяют за ее профессиональную деятельность, то это грубое нарушение свободы слова, свободы массовой информации и тех обязательств, которые все страны-члены ОБСЕ – а Украина, как и Россия, входит в ОБСЕ – взяли на себя", — заявил Федотов РИА Новости.

"Поэтому я надеюсь, что власти Украины пересмотрят свое решение о выдворении российской журналистки, если ее выдворение продиктовано претензиями к ее журналистской деятельности", — подчеркнул правозащитник.