Совфед предложит ответные меры на высылку журналистки Курбатовой с Украины

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что комиссия Совета федерации по информационной политике рассмотрит и предложит ответные меры на выдворение с Украины российской журналистки Анны Курбатовой.

На 1-ом же заседании Комиссия Совфеда по информац. политике рассмотрит и предложит конкр. ответные меры на похищение и высылку Курбатовой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 августа 2017 г.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. В СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.