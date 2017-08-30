Ляшко заявил, что проведет масштабные чистки в партии

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве, 16 мая 2017

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве, 16 мая 2017

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что проведет масштабные чистки в своей партии из-за задержаний депутатов.

В среду стало известно, что правоохранители задержали на взятке в городе Ровно местного депутата от "Радикальной партии".

"В связи с последними задержаниями депутатов от "Радикальной партии" я инициирую масштабные партийные чистки, чтобы очистить нашу партию от оборотней и приспособленцев", — написал политик в среду на своей странице в Facebook.

Ляшко просит всех украинцев сообщать ему лично о случаях злоупотреблений или недостойном поведении депутатов от "Радикальной партии".

"Все сообщения будут тщательно проверены, в случае подтверждения я сам обращусь к правоохранителям привлечь оборотней к ответственности", — заявил Ляшко.

В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".