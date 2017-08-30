В ОБСЕ обеспокоены положением иностранных журналистов на Украине

ВЕНА, 30 авг — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность практикой Украины по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов. Об этом он заявил в письме главе МИД Украины Павлу Климкину, отправленном в среду.

В среду появилась информация о том, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как сообщили позднее на самом телеканале, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская написала в Facebook , что Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года из-за деятельности, "которая вредила национальным интересам Украины".

"Изгнание журналистов из страны или отказ им во въезде в Украину — тревожные и чрезмерные меры, особенно потому, что эти действия не имеют прозрачности и надлежащего механизма апелляции", — заявил Дезир в обращении к Климкину, сообщает пресс-служба организации.

Он подчеркнул, что государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство улучшить условия, при которых журналисты из одной страны-члена организации работают по профессии в других странах-участниках ОБСЕ, и призвал власти Украины "воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ в отношении свободы СМИ".

При этом ранее представитель ОБСЕ уже обращался к украинским властям по поводу аналогичного инцидента с участием журналистов Тамары Нерсесьян и Марии Князевой, работающих в Российской государственной телерадиокомпании. Кроме того, в августе СБУ запретила въезд и двум испанским журналистам, закрыв им возможность посещать страну на три года.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.