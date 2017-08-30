В США закрыли крупнейший нефтеперерабатывающий завод из-за урагана "Харви"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Крупнейший в США нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре (штат Техас) был закрыт из-за наводнения, вызванного ураганом "Харви", пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании Motiva Enterprises, владеющей НПЗ.

"В среду Motiva начала контролируемую остановку НПЗ в Порт-Артуре, чтобы ликвидировать последствия наводнения", — говорится в релизе. Компания отметила, что возобновление работы на НПЗ будет зависеть от убывания воды.

Во вторник СМИ сообщали, что завод работает на 60% своей нефтеперерабатывающей мощности, позднее сообщалось о работе на 40% мощности. Всего НПЗ способен перерабатывать около 603 тысяч баррелей нефти в день.

Кроме того, из-за "Харви" во вторник и среду были закрыты НПЗ нефтяных компаний Exxon Mobil и Total, отмечает агентство.