ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. На работы по очистке Хьюстона в штате Техас, пострадавшего от катастрофического наводнения, потребуется более 20 миллионов долларов, сообщил мэр мегаполиса Сильвестр Тернер.

"Совет (города) сегодня одобрил (выделение) 20 миллионов долларов в чрезвычайный фонд на уборку. Мы надеемся, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (США) предоставит нам средства. Уборка (после урагана) "Айк" обошлась в 70 миллионов долларов", — написал Тернер в Twitter.

При этом мэр добавил, что выделенные 20 миллионов это "капля в море" от общих потребностей.

Ураган "Айк" обрушился на Техас и Хьюстон в 2008 году. Тогда его жертвами стали 37 человек, общий экономический ущерб оценивался в 29 миллиардов долларов.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения. Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.